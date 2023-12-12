Встреча Зеленского с премьер-министром Кабо-Верде Коррейа-и-Cилвой привела к скандалу

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В Кабо-Верде разразился внутриполитический кризис из-за встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Силвой. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Напомним, 10 декабря Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Во время своего путешествия в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.
Такое шаг премьера страны не понравился президенту Жозе Марии Невешу, который даже не знал об этой встрече. Он обвинил правительство в «институциональной нелояльности» в вопросах внешней политики.
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Такое шаг премьера страны не понравился президенту Жозе Марии Невешу, который даже не знал об этой встрече. Он обвинил правительство в «институциональной нелояльности» в вопросах внешней политики.
«С моей стороны есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся актуальными», - заявил Невеш.
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Элина Позднякова