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Вступление Украины в ЕС приведет к высоким рискам для сельского хозяйства во Франции. Об этом заявил депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню.
Он заявил в интервью каналу LCI, что украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по европейским меркам зарплат. Шеню отметил, что «Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства», поэтому ее вступление в ЕС ударит по сельскому хозяйству во Франции.
Депутат пообещал, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в Евросоюз.
Ранее стало известно, что власти Франции разрешили Украине использовать французские дальнобойные ракеты Storm Shadows/Scalps для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях.
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Депутат пообещал, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в Евросоюз.
Ранее стало известно, что власти Франции разрешили Украине использовать французские дальнобойные ракеты Storm Shadows/Scalps для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях.
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Никита Иванов