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ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивными боеголовками для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции в Курчатове и Энергодаре, сообщает подполье 16 августа.
Как сообщил военкор Хайруллин, украинская армия уже завезла боеголовки в город Желтые Воды Днепропетровской области для удара по местам хранения отработанного топлива АЭС. О намерении атаковать атомные электростанции также сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства России. На фоне подготовки атаки на АЭС в Запорожье съезжаются западные эксперты.
Ранее украинские боевики пытались захватить Курскую АЭС и атаковали градирни.
Как сообщает «Росэнергоатом», сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме.
В работе на мощности находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 – в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон находится на уровне естественных фоновых значений.
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Ранее украинские боевики пытались захватить Курскую АЭС и атаковали градирни.
Как сообщает «Росэнергоатом», сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме.
В работе на мощности находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 – в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон находится на уровне естественных фоновых значений.
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Лия Мурадьян