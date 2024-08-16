ВСУ готовят радиоактивные боеголовки для атаки на АЭС

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пожар в ТЦ «Галактика» удалось локализовать. Огонь уничтожил торговый центр, здание не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что помимо ТЦ при обстреле ВСУ также пострадали жилые дома и больница №14, расположенные в том же микрорайоне.