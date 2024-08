ВСУ готовят радиоактивные боеголовки для атаки на АЭС

Бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область при помощи оружия НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала Through the eyes of.