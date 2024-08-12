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«Такого не было никогда»: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по ЗАЭС

Лихачёв: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по Запорожской АЭС
12 августа 2024, 13:16
Фото: iStock/AB Photography

Фото: iStock/AB Photography

Удары ВСУ по градирне Запорожской АЭС означают выход Украины на совершенно новый уровень адресной агрессий против объектов атомной энергетики России. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».
Также он напомнил, что несколько дней назад фрагменты украинских ракет были найдены на Курской АЭС.

Лихачёв подчеркнул, что произошедшее прошлой ночью на ЗАЭС указывает на новый уровень агрессии киевских властей, которой ранее не наблюдалась в таких масштабах.



Кроме того, гендиректор «Росатома» объяснил, что градирня станции расположена на дамбе, разделяющей пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В этом пруду сохраняется постоянный уровень воды в 14 метров. Если бы в результате украинских ударов обрушилась градирня и серьёзно повредила дамбу, вода бы ушла, что создало бы серьёзную угрозу состоянию всей станции.

Даже несмотря на то, что реакторы станции находятся в режиме останова, им необходимо постоянное охлаждение, поэтому нестабильная ситуация создаёт огромные риски для всей атомной безопасности.

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#опасность
ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода, сообщил пленный боец ВСУ
12 августа 2024, 13:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Пленный боец ВСУ, задержанный ФСБ в Курской области, заявил, что украинские войска должны были дойти до Курска и Белгорода. Видео с показаниями бойца опубликовало ведомство.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского военного из 80-й бригады в Беловском районе Курской области.

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В Германии оценили атаку ВСУ на Курскую область
Эксперт Масала: атака на Курскую область принесет Киеву больше вреда, чем пользы
12 августа 2024, 13:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

Силы ВСУ, используемые для атаки на Курскую область, Украине следовало бы задействовать на Донбассе. Так считает немецкий политолог Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала, его мнение приводит издание RND.
«Это стратегия с высоким риском. Эти ресурсы Украина могла бы лучше использовать на Донбассе. Потому что там сейчас очень нестабильный фронт», — заявил Масала.

Он выразил уверенность в том, что боевые действия в Курской области принесут Украине больше вреда, чем пользы. По словам политолога, армия России остается способной продолжать наступление, а вот Киеву придется приложить большие военные усилия, чтобы продолжать боевые действия в Курской области.

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#всу
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«Приказано расстреливать всех»: ФСБ задержала бойца 80-й бригады ВСУ в Курской области
ФСБ: пленный боец ВСУ сообщил о приказе расстреливать жителей Курской области
12 августа 2024, 13:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащего 80-й бригады ВСУ задержали в Беловском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что в ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

Кроме того, по словам задержанного, бойцы ВСУ занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести из домов гражданских в Курской области.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области объявил об эвакуации жителей из Беловского района. Для этого были подготовлены дополнительные автобусы и пункты временного размещения.

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WSJ узнала мнение бойцов ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область
WSJ: ВСУ не хватает людей и военного оборудования на линии фронта
12 августа 2024, 12:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ испытывают недостаток бойцов и военной техники на линиях фронта, поэтому украинские солдаты не понимают необходимости в совершении атак на Курскую область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на опрошенных бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинские военные указывают на необходимость укрепления позиций в других районах фронта, однако вместо этого власти приказывают перебрасывать силы на Курское направление.

При этом аналитики утверждают, что атака ВСУ на российский регион не изменит положения украинской стороны на фронте.

В настоящее время не чувствуется каких-либо изменений, поскольку ВС РФ не собираются перенаправлять войска с восточных направлений в Курск, сообщил боец ВСУ, участвующий в столкновениях около Часова Яра.

Атака на Курском направлении требует значительных ресурсов, в частности, пехоты, которые необходимы ВСУ и на других направлениях, подчеркнул аналитик Франц-Штефан Гади из Вены.

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#всу
#украина
#атака
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#сво
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ВС РФ отразили атаку ДРГ ВСУ на МАПП «Колотиловка» под Белгородом
12 августа 2024, 12:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы отразили атаку ДРГ противника на МАПП «Колотиловка» в Белгородской области. ВСУ вынуждены были отойти, понеся серьезные потери в личном составе и технике. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, украинская ДРГ в составе около 50 человек ранним утром 12 августа атаковала пункт пропуска при поддержке шести танков и другой бронетехнике.

Пограничники совместно с бойцами ВС РФ приняли бой и успешно отразили вражескую атаку. С воздуха по диверсантам отработала российская авиация.

В итоге диверсанты потеряли семь человек погибшими, еще 15 боевиков получили ранения. Также российские военные подбили несколько единиц техники. Остальные диверсанты сбежали, бросив машины.

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#всу
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В США ожидают удар возмездия от РФ за атаку ВСУ на Курскую область
WSJ: США опасаются возмездия РФ за атаку ВСУ на Курскую область
12 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/bpawesome

Некоторые чиновники из администрации президента США Джо Байдена предполагают, что Россия может жестко ответить Киеву за атаку ВСУ на Курскую область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«По словам помощников, опасения эскалации в Белом доме не сильно возросли. Тем не менее некоторые официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что борьба с российскими войсками на их территории может побудить Путина санкционировать жесткое возмездие», — говорится в статье.

Предполагается, что Россия может предпринять массированный ракетный удар по городам Украины и инфраструктуре.

Ранее газета The Times со ссылкой на источник в украинском военном командовании сообщила, что Украина ожидает сильного удара со стороны России в связи с собственным наступлением в Курской области. По данным издания, несколько объектов в Киеве, включая здания парламента и других правительственных структур, могут быть поражены российскими ракетами.

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#удар
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«Бьют каждый день»: мэр Энергодара высказался об обстановке в городе
Мэр Энергодара Сеновоз назвал сложной обстановку в городе
12 августа 2024, 12:36

Фото: iStock/Tomas Ragina

Обстановка в Энергодаре в Запорожской области оценивается как сложная. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.
Он подчеркнул, что украинские удары стали носить системный характер. Практически ежедневно ВСУ ударяют по инфраструктуре города беспилотниками или артиллерией.

Напомним, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Накануне вечером губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар. В результате ударов произошло возгорание на объекте охладительных систем атомной электростанции. На следующий день директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что удары украинских войск нарушили физическую целостность ЗАЭС и создали беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.

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#запорожская область
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Началась эвакуация жителей Беловского района Курской области
Смирнов: решено эвакуировать жителей Беловского района Курской области
12 августа 2024, 12:26

Фото: iStock/N-sky

Региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.
Отмечается, что он поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительные автобусы для эвакуации граждан.

В настоящее время главой администрации района и главами сельских населённых пунктов по поручению Смирнова проводится информирование людей о возможности покинуть опасный район.

Врио Курской области подчеркнул, что эвакуировать граждан помогут дружинники курского центра «Патриот».

Для эвакуированных уже подготовлены пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь.

В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

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#курская область
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#всу
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Белоусов озвучил условия для успеха РФ в вооруженном противостоянии с Западом
12 августа 2024, 12:06

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха РФ в вооруженном противостоянии с коллективным Западом. Об этом он говорил на церемонии открытия форума «Армия-2024».
«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием», — заявил Белоусов.

Вторым условием, по его словам, является применение новых тактик при ведении боевых действий с использованием беспилотников и роботов.

Третье условие для успешного завершения конфликта – это «создание качественной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект».

И четвертым условием Белоусов назвал регулярное совершенствование подготовки военных кадров, в особенности командного состава.

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