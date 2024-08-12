«Такого не было никогда»: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по ЗАЭС

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Удары ВСУ по градирне Запорожской АЭС означают выход Украины на совершенно новый уровень адресной агрессий против объектов атомной энергетики России. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».
Также он напомнил, что несколько дней назад фрагменты украинских ракет были найдены на Курской АЭС.
Лихачёв подчеркнул, что произошедшее прошлой ночью на ЗАЭС указывает на новый уровень агрессии киевских властей, которой ранее не наблюдалась в таких масштабах.
Кроме того, гендиректор «Росатома» объяснил, что градирня станции расположена на дамбе, разделяющей пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В этом пруду сохраняется постоянный уровень воды в 14 метров. Если бы в результате украинских ударов обрушилась градирня и серьёзно повредила дамбу, вода бы ушла, что создало бы серьёзную угрозу состоянию всей станции.
Даже несмотря на то, что реакторы станции находятся в режиме останова, им необходимо постоянное охлаждение, поэтому нестабильная ситуация создаёт огромные риски для всей атомной безопасности.
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Лихачёв подчеркнул, что произошедшее прошлой ночью на ЗАЭС указывает на новый уровень агрессии киевских властей, которой ранее не наблюдалась в таких масштабах.
Кроме того, гендиректор «Росатома» объяснил, что градирня станции расположена на дамбе, разделяющей пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В этом пруду сохраняется постоянный уровень воды в 14 метров. Если бы в результате украинских ударов обрушилась градирня и серьёзно повредила дамбу, вода бы ушла, что создало бы серьёзную угрозу состоянию всей станции.
Даже несмотря на то, что реакторы станции находятся в режиме останова, им необходимо постоянное охлаждение, поэтому нестабильная ситуация создаёт огромные риски для всей атомной безопасности.
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Анастасия Чинкова