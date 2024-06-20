ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией

На белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Ведомство предупредило, что любые провокации на границе будут немедленно пресечены.
Украина концентрирует на границе с Белоруссией Bradley, HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки Gepard, отмечает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
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