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ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии: Украина концентрирует технику на северной границе
20 июня 2024, 13:22

На белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.


Ведомство предупредило, что любые провокации на границе будут немедленно пресечены.

Украина концентрирует на границе с Белоруссией Bradley, HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки Gepard, отмечает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

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Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен: новые санкции против РФ будут «жесткими»
20 июня 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщает Бельгийское представительство в соцсети X (бывший Twitter).
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила, что новые ограничения затронут экспорт энергетики и продуктов топливной промышленности. В частности, будут внесены в «черный список» компании, перевозящие российскую нефть. В общей сложности пакет будет направлен против 22 юридических лиц.
Санкции коснутся и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной». Таким образом российский лидер прокомментировал введение новых ограничений против КНДР на встрече главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Итоги переговоров России и Вьетнама: из-за чего США пришли в ярость и какие договоры заключил Путин в Ханое
Заявления президентов России и Вьетнама по итогам переговоров в Ханое: главное
20 июня 2024, 12:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. О чем договорились лидеры стран расскажет редакция «Радио 1».

Как Путина встречали во Вьетнаме


Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. У трапа самолета была расстелена красная ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Встретили российского лидера высокопоставленные вьетнамские лица, включая вице-премьера Чан Хонг Ха, заведующего отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунга и заместителя министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг.

Возле самолета Путина ожидал автомобиль Aurus, который произвел впечатление на жителей страны. Из желающих сделать фото на фоне автомобиля президента России выстроилась длинная очередь. Среди восторженных вьетнамцев были также сотрудники резиденции и местная полиция.


С кем встретится Путин в ходе визита во Вьетнам


Владимир Путин провел в Ханое серию важных встреч. Он пообщался с четырьмя высшими руководителями Вьетнама, что стало ключевым событием его поездки. Российский лидер провел переговоры: с президентом То Ламом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Главные заявления Путина


Президент России обратил внимание на то, что в первом квартале текущего года доля расчетов в нацвалютах России и Вьетнама составила 60%. Это говорит о плавном и последовательном переходе на систему расчета. Он также сообщил, что Россия и Вьетнам заинтересованы в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной архитектуры безопасности.

Еще одним важным заявлением президента стало то, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии. В ходе переговоров также рассматривался вопрос о сотрудничестве по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин.

Поддержка СВО и стратегическое партнерство: о чем Путин и лидер КНДР договорились на тет-а-тет
Поддержка СВО и стратегическое партнерство: о чем Путин и лидер КНДР договорились на тет-а-тет


Заявления президента Вьетнама То Лама


Вьетнамский лидер назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Он также сообщил о договоренности между государствами о том, что они не будут заключать соглашения с какой-либо третьей страной, если они могут нанести ущерб суверенитету друг друга. То Лам также заявил о готовности искать решения международных проблем совместно с РФ.

Глава Вьетнама назвал переговоры с Владимиром Путиным успешными и отметил, что во время беседы был осуществлен обмен мнениями по многим областям двустороннего сотрудничества.

Россия и Вьетнам подписали более 10 документов о сотрудничестве


По итогам встречи лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.

Госдеп США разозлился на Вьетнам из-за теплого приема Путина


Радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США, пишет издание Financial Times. Журналисты напомнили, что менее года назад Вашингтону удалось улучшить свои отношения с Ханоем во время поездки во Вьетнам президента США Джо Байдена. Представители Госдепа выразили недовольство тем, что вскоре после лидера США на площадку для переговоров прибыл Владимир Путин. Американские представители выразили мнение, что Вьетнам «не должен предоставлять России платформу для пропаганды».

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Белоусов со словами «только попробуйте» пригрозил подчиненному судом и попал на видео
20 июня 2024, 12:22

Фото: сайт Кремля

В ходе своего визита на объекты строительства Тихоокеанского флота, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов выразил строгие требования своему подчиненному и попал на видео, распространенное в Telegram-канале ведомства.
Он внимательно выслушал доклад о текущем прогрессе работ по строительству военного городка для 155-й бригады морской пехоты и потребовал ежемесячные отчеты о продвижении проекта.

«Важно, чтобы все работы были завершены в срок», — подчеркнул министр.
В ответ на это докладчик отметил, что он полностью осознает свою социальную ответственность. Белоусов предупредил, что любые задержки могут повлечь уголовную ответственность.

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#рф
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Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки
Глава Минобороны Белоусов поручил жестко следить за возведением объектов ТОФ
20 июня 2024, 11:46

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новый руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов выдал строгое указание во время своего визита в войска Восточного военного округа. Об этом сообщается в официальном канале информации ведомства.
Министр приказал тщательно контролировать выполнение сроков строительства и реконструкции объектов военного городка Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Необходимо закончить строительство в установленные сроки. Военнослужащие скоро вернутся, и к этому времени должны быть обеспечены все необходимые условия», — подчеркнул Белоусов.
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#медали
#министр
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#рф
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Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве
20 июня 2024, 10:55

Фото: сайт Кремля

Не менее одиннадцати документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Об этом пишет ТАСС.
Главы государств приняли соглашение «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства». Также в числе иных подписанных документов значатся соглашения в сфере высшего образования, энергетики.

Уточняется, что Путин и То Лам утвердили график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.

Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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#вьетнам
#переговоры
#соглашения
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Вьетнамцы пришли в восторг от «Ауруса» Путина
Жители Вьетнама выстраиваются в очередь для фото с «Аурусом»" Путина
20 июня 2024, 10:51

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

У вьетнамцев вызвал ажиотаж «Аурус» президента РФ Владимира Путина, ожидающий его у президентского дворца в Ханое. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По информации источника, к автомобилю, припаркованному у дворца, выстроилась длинная очередь. Среди желающих сфотографироваться с машиной лидера России были также сотрудники резиденции и местная полиция.

Владимир Путин прибыл в Ханой накануне вечером для встречи с президентом Вьетнама То Ламом.

Ранее Путин осуществил официальный визит в КНДР, где он подарил корейскому лидеру чайный сервиз, адмиральский кортик и еще один автомобиль марки «Аурус», передает РИА Новости.

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Прошла церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама
20 июня 2024, 09:51

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Завершилась церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов. Встреча президентов проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца.

Примечательно, что поездка во Вьетнам стала первой для российского лидера за последние 7 лет.

Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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#владимир путин
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#страны
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Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры
20 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что встреча лидеров государств проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца. Перед началом переговоров Путин и То Лам по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов.

Ранее сообщалось, что руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Отмечается, что Вьетнам считает РФ «стратегическим защитником» и видит в нем поддержку по различным направлениям.

Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского лидера во время переговоров будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
20 июня 2024, 08:15

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Владимир Путин и Ким Чен Ын прогулялись по саду и провели искреннюю беседу, обсудив планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между странами и по защите их общих ключевых интересов.

Также Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично Ким Чен Ын.


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