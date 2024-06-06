Скончался польский военный, раненный мигрантом на границе с Белоруссией

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Польский военный, раненный мигрантом на границе с Белоруссией, скончался в больнице. Об этом пишет издание Bild.
Ранее 28 мая сообщалось, что в районе деревни Дубиче-Церкевне на польских военнослужащих напала группа людей, которая была вооружена камнями, копьём и разбитой бутылкой.
По данным Пограничной службы Польши, порядка 50 мигрантов пытались незаконным путём пересечь польско-белорусскую границу. Когда пограничники попытались помешать мигрантам, те закидали солдат ветками и камнями.
Один из военных был ранен копьём, изготовленным из палки с прикреплённым к неё ножом. Его экстренно госпитализировали. Сообщалось, что его жизни ничто не угрожает, однако он всё-таки скончался от полученных ранений в больнице.
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По данным Пограничной службы Польши, порядка 50 мигрантов пытались незаконным путём пересечь польско-белорусскую границу. Когда пограничники попытались помешать мигрантам, те закидали солдат ветками и камнями.
Один из военных был ранен копьём, изготовленным из палки с прикреплённым к неё ножом. Его экстренно госпитализировали. Сообщалось, что его жизни ничто не угрожает, однако он всё-таки скончался от полученных ранений в больнице.
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Анастасия Чинкова