СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией

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На границе с Белоруссией был ранен сотрудник Пограничной службы Польши, передает радиостанция RMF FM.
«Сотрудник пограничной службы получил травмы головы и был госпитализирован после того, как его ударили палкой во время попытки группы мигрантов насильственно пересечь границу из Белоруссии в Польшу», — сообщается в радиопередаче.Отмечается, что инцидент произошел в понедельник утром в районе Беловежи, расположенном в Подляском воеводстве. Раненый офицер в настоящее время находится в больнице.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сталкиваются с агрессивным поведением мигрантов за стальным заграждением на границе с Белоруссией.
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Артем Кузьмин