ВСУ начали набор наемников на Reddit

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В американской социальной сети Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Согласно тексту объявления, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек во взвод иностранных пилотов беспилотников. Отмечается, что претенденты должны принимать участие в боевых действиях на Украине и владеть украинским и русским языками.
Соискателям на должность обещают предложить контракт после прохождения обучения в течение месяца. Автор объявления описывает себя как иностранца, который два месяца прослужил в десантной бригаде на Украине.
Ранее о количестве иностранных частных военных компаний (ЧВК), воюющих на стороне ВСУ, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, на стороне Киева воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК.
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Соискателям на должность обещают предложить контракт после прохождения обучения в течение месяца. Автор объявления описывает себя как иностранца, который два месяца прослужил в десантной бригаде на Украине.
Ранее о количестве иностранных частных военных компаний (ЧВК), воюющих на стороне ВСУ, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, на стороне Киева воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК.
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Александр Климов