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ВСУ начали набор наемников на Reddit

В социальной сети Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов в ВСУ
23 августа 2024, 23:42
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

В американской социальной сети Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Согласно тексту объявления, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек во взвод иностранных пилотов беспилотников. Отмечается, что претенденты должны принимать участие в боевых действиях на Украине и владеть украинским и русским языками.

Соискателям на должность обещают предложить контракт после прохождения обучения в течение месяца. Автор объявления описывает себя как иностранца, который два месяца прослужил в десантной бригаде на Украине.



Ранее о количестве иностранных частных военных компаний (ЧВК), воюющих на стороне ВСУ, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, на стороне Киева воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК.

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#украина
Кеннеди-младший заявил о выходе из предвыборной гонки
Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной кампании в пользу Трампа
23 августа 2024, 23:13

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании, информирует агентство Reuters.
Политик заявил, что будет призывать своих сторонников голосовать за единого кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В то же время Кеннеди-младший объявил, что не будет окончательно выходить из предвыборной гонки, но не будет участвовать в голосовании в колеблющихся штатах.

Бывший президент США ранее сообщил, что будет рад получить его поддержку.

«Он очень умный парень. Я не знал, что он хочет сняться с гонки. Я бы взял, если что-то подобное случится. И да, для меня будет большой честью его поддержка, конечно», – поделился Трамп.

22 августа телеканал CNN сообщил, что Кеннеди-младший поддержит Трампа и откажется от участия в выборах в обмен на место в его администрации. Переговоры между двумя политическими командами начались перед Национальным съездом Республиканской партии в июле.

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#сша
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Байден объявил о новом пакете помощи Украине
23 августа 2024, 23:06

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украине предоставят новый пакет военной помощи, передает официальный сайт Белого дома.
По словам Байдена, США планируют предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны ПВО) в целях обеспечения защиты критической инфраструктуры Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) также получат боеприпасы и мобильные ракетные установки.

«Президент США сообщил, что Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой», – отмечается в заявлении.

Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш раскритиковал Байдена за то, что тот боится рассказать о стратегии США в отношении Украины.

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#белый дом
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Посол заявил, что Россия добивается у ФРГ прояснений деталей подрывов ниток СП
Посол Нечаев: РФ пытается добиться от ФРГ прояснений деталей подрыва СП
23 августа 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Прояснения всех обстоятельств в деле о подрыве ниток газопровода «Северный поток» продолжает добиваться Россия у немецкой стороны, сообщил в беседе с телеканалом «Россия-24» посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Мы пытаемся, продолжаем добиваться прояснений всех обстоятельств такого преступления, но, на наш взгляд, это было бы более эффективно сделать, если немецкие правоохранительные органы это сделать не могут по каким-то причинам, то в рамках международного расследования под эгидой СБ ООН», — прокомментировал дипломат.
Ранее экс-помощник бывшего лидера США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу говорил, что государства Запада должны перестать оказывать поддержку киевскому режиму в связи с новой информацией о причастности неких граждан Украины к теракту на нитях «Северного потока».

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#германия
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#мир
#новости
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В СФ призвали к урегулированию вопроса публикации СМИ данных о новых вооружениях
Сенатор Бондарев призвал ограничить публикацию военных данных в СМИ
23 августа 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В российское законодательство необходимо внести поправки, регулирующие раскрытие журналистами данных об использовании в зоне боевых действий новых типов оружия. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал первый зампред комитета СФ по безопасности и обороне Виктор Бондарев.
Сенатор убежден, что, получая подобную информацию, нельзя руководствоваться только законом о СМИ.

«…Уверен, учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными», — сказано в публикации Бондарева.
Сенатор заключил, что многие журналисты собственноручно способствуют утечке важной информации «в погоне» за эксклюзивами, ​а освещать такого рода данные должны профессиональные военкоры и издания, чтобы правильно подать материал.

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Вашингтон обсуждает с Киевом перспективы углубления ударов по территории РФ
Кирби: США говорят с Украиной о перспективах углубления ударов по территории РФ
23 августа 2024, 20:27

Фото: istockphoto/rarrarorro

Перспективы углубления ударов по российским территориям обсуждает Украина и США, сообщил журналистам в рамках брифинга советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.
Чиновник отметил, что пока никакие решения не приняты. Ранее в Пентагоне заявляли, что американские власти разрешили боевикам ВСУ пользоваться оружием США под Курском.

В ведомстве подчеркнули, что нападение украинской армии на российский регион отвечает политике американской стороны.

До этого в ВСУ заявляли, что не понимают целей нападения на Курскую область. Киев напал на приграничные территории РФ 6 августа. Бои там продолжаются до сих пор.

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#сша
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#киев
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Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W
23 августа 2024, 19:11

Фото: iStock/rancho_runner

Над Черным морем пролетел британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает сервис Flightradar.
Отмечается, что разведсамолет взлетел с авиабазы Уоддингтон и взял курс до черноморского побережья Румынии, после чего вошел в район выполнения полетного задания. Согласно информации источника, британское судно продолжает курсировать к востоку от города Варна и к югу от украинского города Измаил.

Напомним, западные самолеты и дроны регулярно появляются над Черным морем. По данным российского оборонного ведомства, техника проводит разведку и наводит на цели высокоточное оружие, которое западные государства передают украинским боевикам для нанесения ударов.

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#дроны
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Стало известно, когда посол РФ в США Антонов вернется в Москву
ТАСС: посол РФ в США Антонов вернется в Москву в октябре
23 августа 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Москву в октябре, сообщили ТАСС дипломатические источники.
«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь месяц», — сказано в сообщении агентства.

О планах Антонова по возвращению на родину сообщалось в июле. Такой вывод сделали журналисты, когда увидели телеграмму, где была приписка дипломата от руки.

«Заканчивается моя командировка», — гласила она.

Антонову 69 лет, он является послом РФ в США с конца августа 2017 года. До этого дипломат был замминистра обороны и замглавы российского МИДа.

Ранее сообщалось, что США расширили антироссийские санкции. Американские власти уточнили, что ограничения приурочены к будущему дню независимости Украины.

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#россия
#сша
#посольство
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США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против 400 физлиц и юрлиц в РФ и за ее пределами
23 августа 2024, 18:19

Фото: istockphoto/designer491

Ограничительные меры в отношении 400 человек и юрлиц в РФ, а также за ее пределами ввели США, информируют в американском минфине.
«Министерство финансов и госдепартамент США вводит санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции», — гласит заявление ведомства.
Как уточнили в Вашингтоне, новый санкционный пакет приурочили к грядущему дню украинской независимости. Согласно американским властям, санкционные меры направлены на тех, кто причастен в том числе к закупкам оборонной продукции и вооружений для РФ и участников схем для обхода ограничений.

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#россия
#сша
#санкции
#мир
#новости
#минфин
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Аналитик Митрахович объяснил заинтересованность Индии в нефти РФ
23 августа 2024, 17:38

Фото: iStock/a-poselenov

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Индия заинтересована в российских поставках нефти из-за цены и возможности переработки наших нефтепродуктов.
«Индия покупает российскую нефть, во-первых, со скидкой. Во-вторых, для Индии есть возможность переработанную российскую нефть в виде нефтепродуктов экспортировать в другие регионы мира, и благодаря этому зарабатывать», — пояснил в беседе с «Известиями» Митрахович.

По его словам, Индия и Китай останутся партнёрами России по энергетическому вопросу ещё на долгие годы.

А главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина высказала мнение о том, что все благородные попытки премьер-министра Индии Нарендра Моди выступить за мирные переговоры по украинскому конфликту закончатся провалом из-за Владимира Зеленского.

«Это всё равно что, пытаясь утихомирить какого-то бандита или громилу, человек будет разговаривать не с бандитом, а с его кастетом. Понятно всем здравомыслящим людям, что это не Украина воюет с Россией или Россия с Украиной. Это Запад Украиной воюет с Россией. Ему скажут много слов о стремлении к миру, но всё равно ведь Зеленский ничего здесь не решает», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.

Ранее вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский.

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