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Боевики ВСУ находятся в отчаянном положении под Курском, поскольку пошли в атаку без поддержки с воздуха и возможности защищаться от воздушной атаки, считает политолог США Гилберт Доктороу. Свое мнение аналитик отношений РФ с Евросоюзом и США высказал в беседе с YouTube-каналом Judging freedom.
«Самым важным фактором, действующим против украинцев, является отсутствие прикрытия с воздуха. ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе…» — прокомментировал Доктороу.Эксперт резюмировал, что под Курском имеется много «чудесной» западной техники, типа бронемашин или танков Challenger, однако их уничтожают бомбардировщики ВС РФ.
Украинские неонацисты напали на приграничье Курской области с утра 6 августа.
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Никита Кротов