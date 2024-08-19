ВСУ обстреляли остановку в Донецке – погибла беременная девушка

Фото: Минтранс МО
Погибла беременная девушка и еще 10 человек пострадали в результате артиллерийского обстрела ВСУ автобусной остановки в Петровском районе Донецка. Погибшей девушке было 24 года, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Среди пострадавших от обстрела также есть дети. Две девочки 2007 и 2008 годов рождения сейчас на амбулаторном лечении. Также украинская артиллерия повредила автобус у остановки.
Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. Штурмовые групп ВСУ остановили в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.
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«Противник выпустил около десяти боеприпасов калибром 155 мм, совершив четыре вооруженных атаки», – сообщает Пушилин.
Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. Штурмовые групп ВСУ остановили в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.
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Лия Мурадьян