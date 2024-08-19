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Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

19 августа 2024, 14:45
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (Покровского) района на подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, там проживает больше 53 000 человек, из которых 4000 детей. Он отметил, что за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать.

Ранее сообщалось, что Армия России находится всего в 10 км от Покровска. По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Жители Украины больше не верят в возвращение Крыма и Донбасса
Социолог Ищенко: население Украины устало от конфликта и хочет мира
19 августа 2024, 15:30

Социолог Владимир Ищенко отметил, что население Украины устало от конфликта. По его словам, граждане страны испытывают значительное эмоциональное и физическое истощение из-за продолжающейся войны.
«Многие украинцы начинают сомневаться в целесообразности дальнейших боевых действий и ищут пути к мирному разрешению ситуации», – сказал Ищенко в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Эксперт добавил, что согласно социологическим опросам на Украине, общественное мнение постепенно меняется, и растет желание вернуться к нормальной жизни без войны. При этом все больше людей понимают, что Донбасс и Крым останутся российскими.

По мнению социолога, настроения жителей Украины могут повлиять на политическую обстановку в стране. В частности сообщается, что граждане уже не хотят регистрироваться в ТЦК, несмотря на жесткие требования местных властей. Об этом говорят данные о низкой явке в территориальных центрах комплектования.

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#данные
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#донбасс
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Российские морпехи в Курской области взяли в плен иностранных наемников
15 иностранных наемников ВСУ взяли в плен в Курской области
19 августа 2024, 14:35

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские морпехи взяли в плен 15 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Среди пленных граждане нескольких стран. Также в ходе совместной операции российских военных в Суджанском районе Курской области уничтожили 5 американских бронемашин, сообщает SHOT.
Ранее стало известно о захвате 19 украинских диверсантов у Ольговка в Курской области. При этом часть украинских военнослужащих переходят на сторону России, не желая открывать огонь по мирному населению в Курской области.

По данным Минобороны, за сутки российские средства ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.



Сейчас сообщается о планах ВСУ прорваться к селу Карыж в Курской области.

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#сша
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#пво
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Военкор Коц назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области
Военкор Коц: ВСУ могут открыть еще один фронт через поселок Теткино или Глухово
19 августа 2024, 14:22

Фото: iStock/Olena_Z

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж в Курской области.
По мнению Коца, эффективность давления войск противника серьезно замедлилась, когда они встретили уверенное сопротивление ВС России. Военкор добавил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова.

Уточняется, что вражеской целью может быть Рыльск, а также создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#мид рф
#всу
#вс рф
#курская область
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Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS
МО РФ: ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотников за сутки
19 августа 2024, 13:55

Фото: istockphoto/fortton

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов за сутки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сводке ВС РФ.

Помимо этого, потери украинских войск за сутки составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#человек
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#операции
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#вс рф
#запад
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Почти 2000 боевиков ВСУ ликвидировала российская армия за сутки
Минобороны: Потери украинских войск за сутки составили 1935 человек
19 августа 2024, 13:41

Фото: сайт Минобороны РФ

Согласно отчету Минобороны на 19 августа, потери ВСУ за сутки составили 1935 человек. Только подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали 535 боевиков и уничтожили семь складов боеприпасов.
Силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу «Hammer» французского производства, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотников.

Всего с начала спецоперации наши войска уничтожили 639 самолетов противнеика, 282 вертолета, 30161 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17340 танков и бронемашин и 1412 машин систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Центр» освободили Артемово в ДНР. Одновременно подразделения «Южной» группировки освободили железнодорожную станцию Выемка на территории ДНР.

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Алаудинов сделал заявление о солдатах-срочниках
Алаудинов заявил, что солдаты-срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб
19 августа 2024, 13:24

Фото: istockphoto/aapsky

Солдаты срочной службы ВС РФ должны воевать, а не есть бесплатный хлеб, посчитал в своем Telegram-канале командир «Ахмата» Апты Алаудинов. Генерал-майор отметил, что призывники могут подписывать контракт с Минобороны, поскольку они полноценные служащие. Военный добавил, что не нужно делать из 18-летних мужчин детей.
«Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил», — уверен Алаудинов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили крупный населенный пункт Донецкой народной республики.

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«Усложняет логистику»: Военэксперт раскрыл последствия удара ВСУ по третьему мосту в Курске
Военэксперт Живов: атака третьего моста в Курсе усложнит логистику
19 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/aapsky

В ночь на 19 августа 2024 года ВСУ атаковали мост через реку Сейм в Курской области. Это оказалось третье по счету мостовое сооружение, разбитое в результате атаки, сообщалось в телеграм-канале SHOT сегодня утром. Часть моста обрушилась. Однако, по данным портала, жители этого района обеспечены понтонными переправами, и ситуация с мостом никак не скажется на эвакуации мирных граждан.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» заявил, что логистика будет производиться в прежнем режиме.
«Это не приятно, но логистика будет производится при том, что туда будут наведены Вооруженные силы России. Это не смертельно, но это неприятно и усложняет логистику, увеличивает связанные с ней риски», — сообщил военный эксперт.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что в некоторых материалах, где приводятся задачи ВСУ в Курской области, описывается заход в Курск и захват как можно большего числа территорий, включая Курскую атомную электростанцию.

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Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР
МИнобороны: ВС РФ освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово
19 августа 2024, 13:14

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Сообщается, что населенный пункт был освобожден бойцами группировки войск «Центр». Помимо этого, группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение и освободила ж/д станцию Выемка в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли до 570 военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#владимир путин
#президент
#операции
#лидер
#днр
#сво
#вс рф
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Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области
Алаудинов: перед ВСУ в Курской области стояла задача зайти в Курск
19 августа 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск.
По его словам, он изучил некоторые материалы, в которых приводятся задачи ВСУ в Курской области. В этих документах описывается заход в Курск, захват как можно большего числа территорий и Курская атомная электростанция.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает вражеские группировки ВСУ с территории региона РФ.

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