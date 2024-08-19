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Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что принудительная эвакуация семей с детьми началась из населенных пунктов Красноармейского (Покровского) района на подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, там проживает больше 53 000 человек, из которых 4000 детей. Он отметил, что за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району и на это следует реагировать.
Ранее сообщалось, что Армия России находится всего в 10 км от Покровска. По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что Армия России находится всего в 10 км от Покровска. По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова