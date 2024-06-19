ВСУ обвинили в применении кассетных бомб в Харьковской области

Президент КНДР в ходе переговоров в Пхеньяне заверил президента РФ Владимира Путина в полной поддержки России в противостоянии с Украиной. В свою очередь, президент России поблагодарил коллегу и выразил надежду на долгое сотрудничество, сообщает The Washington Post.