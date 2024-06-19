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ВСУ обвинили в применении кассетных бомб в Харьковской области

Евгений Лисняк: ВСУ обстреливают мирное население кассетными боеприпасами
19 июня 2024, 16:02
Фото: IStock/Игорь Кутный

Фото: IStock/Игорь Кутный

Украинские военные применяют в конфликте кассетные бомбы, нанося удары по населённым пунктам, где проживают мирные жители сообщил журналистам ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что силами вооруженных формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которых, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации» — поясняет Лисняк.

Согласно его сообщениям, в результате взрывов погибло более 20 мирных жителей, пытавшихся скрыться от обстрела. Также разрушен жилой дом мужчины 1936 г. рождения он получил осколочные ранения, его жена и сын погибли.



Кассетные бомбы запрещены к применению в вооруженных конфликтах Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2010 года и ратифицированной 123 странами. Конвенцию отказались подписать США и Украина.

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Евросоюз намерен ввести новые санкции против российских бизнесменов
EUobserver: Евросоюз внесет 20 физлиц и 22 юрлица в 14-й пакет санкций против РФ
19 июня 2024, 16:15

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз собирается добавить более 20 физических лиц и 22 компании в черный список в рамках 14-го пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.
Среди других в этом списке окажется певица Полина Гагарина.

Ранее EUobserver сообщал, что страны ЕС планируют к началу саммита 27 июня согласовать новый пакет санкций против России.

В феврале Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, включающий 194 физических и юридических лица. В этот список также вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за предполагаемую поддержку российского военно-промышленного комплекса.

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#ес
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Журнал Bunte рассказал о нацистском прошлом предков вице-канцлера ФРГ Хабека
19 июня 2024, 16:14

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Родственники нынешнего вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека были офицерами вермахта. И дед, и прадед политика воевали в частях армии нацистской Германии.
Как сообщает журнал Bunte, прадед вице-канцлера Курт Гранцов входил в самое близкое окружение Гитлера, занимал высокие посты в нацистском руководстве и дружил с Геббельсом. После Второй мировой войны он был осуждён как военный преступник. Дед Хабека имел звание оберштурмфюрера СА.

Это не первое исследование Bunte родословной современных немецких политиков. Ранее журнал писал, что дед нынешнего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок во время Второй мировой войны носил офицерское звание и полностью разделял идеалы национал-социализма.

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#германия
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Владимир Путин назвал замыслы ООН в отношении КНДР агрессивными
Путин: ООН следует пересмотреть санкции против КНДР
19 июня 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициированные Совбезом ООН санкции против КНДР вводятся для поддержания гегемонии Запада в мировой политике и призвал отходить от подобного режима противодействия между странами, передает РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что ужесточение санкционных ограничений в отношении КНДР демонстрирует агрессивные геополитические замыслы западных стран. Президент также открыто выступил против любых политически мотивированных ограничений, вводимых против Северной Кореи.

«Россия продолжит противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента» — отметил Владимир Путин

Данные заявления Президент РФ сделал после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную военную поддержку двух стран в случае нападения на одну из них со стороны.

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#рф
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Иноагента Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов
19 июня 2024, 15:17

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов. Этот список ведёт Росфинмониторинг.
Информация о том, что перечень пополнила Лазарева*, появилась на сайте ведомства. Ранее на телеведущую и бывшего игрока КВН было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета»).

Бывшей телеведущей может грозить до семи лет лишения свободы из-за интервью, которое она дала в августе 2023 года. В нём Лазарева* выражала радость по поводу атак украинских беспилотников на Москву.

В настоящее время Лазарева* живёт в Испании, где продолжает клеймить российские власти и лить негатив на Россию и её граждан.

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* Признан иноагентом в РФ
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Аналитик назвал позицию Эстонии по отправке войск Украине попыткой спровоцировать Москву
Межевич: Эстония пытается спровоцировать РФ словами об отправке войск на Украину
19 июня 2024, 14:47

Фото: iStock/Racide

Эстония пытается спровоцировать Россию на военный ответ своими заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Так считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
19 июня посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.

«С одной стороны, это риторика. С другой стороны, это может случиться. Эстония — демонстративно фашистское государство, существование которого в текущей форме не является необходимым для Европы и является крайне опасным для нас», — заявил Межевич в интервью RT.

Он отметил, что эстонская государственная модель «активно организовывает конфликт с Россией» и своими словами пытается спровоцировать Москву на некий военный ответ. По словам Межевича, Россия не должна реагировать на подобные высказывания, так как страна неможет допустить, чтобы её вытянули на конфликт.

Однако аналитик видит необходимость в составлении списка военных эстонских преступников, которые позже будут подлежать суду особого совещания.

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#эстония
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Депутат Госдумы Авксентьева предложила убрать из думского магазина алкоголь
19 июня 2024, 14:43

Фото: iStock/Sergey Dementyev

Депутат ГД Сардана Авксентьева предложила убрать алкоголь из магазина Госдумы. Об этом она написала в своем Тelegram-канале.
Она выложила видео, на котором видны представленные на полках магазина бутылки с алкоголем. Депутат задалась вопросом, есть ли острая необходимость в таком ассортименте.

«Посмотрите, какое разнообразие всевозможного алкоголя в магазине рядом с депутатской столовой. Неужели в этом есть столь уж острая необходимость? Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов и алкоголь тоже с полок убрать — зачем на работе алкоголь. Хотя вносимые законопроекты, конечно, рискуют стать суше и скучнее», — написала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ГД рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний.

Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.

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#алкоголь
#вред
#депутат
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Участник СВО станет кандидатом в губернаторы Челябинской области
19 июня 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Партия пенсионеров собирается выдвинуть кандидатом на пост губернатора Челябинской области военного врача Владимира Медведева. Он принимал участие в специальной военной операции.
Об этом сегодня, 19 июня, сообщил лидер регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППС) Степан Фирстов. Кандидатуру Медведева предполагается утвердить на конференции 20 июня, передаёт URA.RU. Фирстов уточнил, что сам военврач в настоящее время находится в зоне боевых действий.

Медведеву 54 года, родился он в селе Сима. В 1995 году окончил Челябинский медицинский институт, после чего работал в областной больнице.

Голосование на выборах губернатора региона пройдёт 7 и 8 сентября. На пост главы области претендуют бывший депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Виталий Пашин, действующий губернатор Алексей Текслер, Ярослав Щербаков, представляющий партию «Яблоко», Степан Соловьёв от партии «Зелёная альтернатива» и депутат Городской думы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.

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Вашингтон выразил беспокойство по поводу сотрудничества России и КНДР
Пресс-секретарь госдепа США Мэтью Миллер: мы обеспокоены поддержкой КНДР России
19 июня 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент КНДР в ходе переговоров в Пхеньяне заверил президента РФ Владимира Путина в полной поддержки России в противостоянии с Украиной. В свою очередь, президент России поблагодарил коллегу и выразил надежду на долгое сотрудничество, сообщает The Washington Post.
При этом лидер Северной Кореи не уточнил, в чем именно может выражаться данная поддержка, однако Вашингтон считает визит президента России в Корею возможностью углубления военного партнерства между двумя странами. США и его союзники также утверждают, что большинство запасов корейских ракет хоть и является устаревшим, но все же совместимо с российским вооружением.

Приезд Владимира Путина в Корею стал первым за почти четверть века. Президент отметил, что взаимодействие между государствами строятся на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

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Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ
Слуцкий: Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет
19 июня 2024, 12:50

Фото: istock/ricochet64

Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за отсутствия условий для дальнейшей работы, сообщил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы покинем парламентскую ассамблею ОБСЕ, поскольку это давно назрело. Это не означает выход из самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но в парламентской части для российской делегации больше нет условий для работы», — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Эти слова прозвучали на фоне принятия Советом Федерации заявления, осуждающего попытки стран Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ. Сенаторы подчеркнули необходимость возврата к взаимодействию на принципах равноправия законодателей в рамках ПА ОБСЕ и ПАЧЭС.

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