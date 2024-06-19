ВСУ обвинили в применении кассетных бомб в Харьковской области

Фото: IStock/Игорь Кутный
Украинские военные применяют в конфликте кассетные бомбы, нанося удары по населённым пунктам, где проживают мирные жители сообщил журналистам ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что силами вооруженных формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которых, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации» — поясняет Лисняк.
Согласно его сообщениям, в результате взрывов погибло более 20 мирных жителей, пытавшихся скрыться от обстрела. Также разрушен жилой дом мужчины 1936 г. рождения он получил осколочные ранения, его жена и сын погибли.
Кассетные бомбы запрещены к применению в вооруженных конфликтах Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в 2010 года и ратифицированной 123 странами. Конвенцию отказались подписать США и Украина.
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Олег Дикий