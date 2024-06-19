Группировка ВС России «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

Фото: istockphoto/Leestat
Российские войска из группировки «Север» нанесли удар по украинским формированиям в Харьковской области, в районах Волчанска, Старицы и Липцов. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что войска, действующие на этом направлении, смогли улучшить свои позиции на передовой и нанесли значительные потери живой силе и технике ВСУ, включая 36-ю бригаду морской пехоты, 42-ю механизированную, 57-ю мотопехотную и 71-ю пехотную бригады. Бои происходили в окрестностях Волчанска, а также в селах Старица и Липцы.
За прошедшие сутки украинская сторона потеряла до 300 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и британскую гаубицу L-119. Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
Читайте также:
Эпидемия и трупный яд: эксперт предрек участь украинцев из-за мертвых бойцов ВСУ в реках
ВСУ контратакуют в Крынках, ВС РФ изменили тактику в Соколе: последние новости СВО
Стало известно, куда ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев
Артем Кузьмин