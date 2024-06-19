Группировка ВС России «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

Подмосковные предприниматели и активисты представили свои разработки для помощи участникам СВО на стенде региона в рамках выставки-форума «Россия». На ВДНХ показали отечественные изобретения для помощи военным на передовой, а также жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонский областей, приграничных регионов.