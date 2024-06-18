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Куйбышевский район Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что по городу выпустили три ракеты из ракетных систем залпового огня. (РСЗО).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», – сказано в публикации в Telegram-канале.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты атакуют гражданские объекты РФ. Российские войска бьют по объектам оборонной промышленности Украины.
Вместе с тем российская сторона предпринимает попытки начать переговоры с киевским режимом, однако там инициативу РФ считают обманом.
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