ВСУ нанесли удар по подстанции в Запорожской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Бурчак в Запорожской области. Они нанесли удар по электрической подстанции.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что обстрел села в Михайловском муниципальном округе был зафиксирован около восьми утра. Удар пришёлся по электроподстанции. В результате обстрела повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения остались 435 абонентов, добавил Балицкий. К счастью, обошлось без пострадавших.
По словам руководителя областной администрации, на месте работают специалисты оперативных и экстренных служб, ведётся работа по ликвидации последствий обстрела. Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» прорабатывают вопрос обеспечения электроснабжения граждан с использованием резервных схем.
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Александр Бойцов