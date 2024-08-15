ВСУ пытаются прорвать линию фронта в Курской области, сообщил Алаудинов

Фото: Минобороны РФ
Военный командир Апты Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта на курском направлении. Он отметил, что украинский режим перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.
«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается. Мы ждем, понимаем и контролируем ситуацию», – сообщил генерал-майор в личном Telegram-канале.
Также командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что 15 августа бойцы возглавляемого им подразделения в Курской области подбили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили живую силу ВСУ.
Ранее Алаудинов сообщал, что украинцы перебросили к Курской области около 12 тысяч военнослужащих.
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Лия Мурадьян