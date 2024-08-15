ВСУ пытаются прорвать линию фронта в Курской области, сообщил Алаудинов

Власти ФРГ до конца текущего года планируют передать киевскому режиму примерно 30 танков 1A5, четыре сотни бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также десяток зенитных самоходок Gepard. Об этом на YouTube-канале ВС ФРГ заявил представитель специального штаба по вопросам украинской республики при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.