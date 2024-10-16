ВСУ получили приказ готовиться к отступлению из Курской области. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.
По его словам, позиции украинской армии на этом направлении становятся всё более уязвимыми, что может привести к их отступлению или окружению. Генерал-майор ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что оборона украинских войск на курском направлении может рухнуть в течение месяца из-за активных действий российских военных.
Кроме того, на линии фронта в Донецкой Народной Республике также сохраняется напряжённая обстановка. Генштаб ВСУ выделил три наиболее сложных участка: Кураховское, Покровское и Лиманское направления, где украинская армия испытывает значительные трудности. В это же время российские войска продолжают освобождать Торецк (Дзержинск), взяв под контроль уже более трети территории. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы ВС РФ активно вытесняют противника из городских зданий.
Кроме того, российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Выявленные позиции передаются для нанесения ударов по технике и живой силе украинских войск.
На фоне военных действий Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение альянса продолжить поддержку Украины. Несмотря на угрозы со стороны России, НАТО намерено усиливать свои позиции в регионе. Однако в американских СМИ появились сообщения, что в США обсуждают возможное изменение своей позиции по отношению к Украине, что может повлиять на дальнейшую поддержку в случае затягивания конфликта.
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Кроме того, на линии фронта в Донецкой Народной Республике также сохраняется напряжённая обстановка. Генштаб ВСУ выделил три наиболее сложных участка: Кураховское, Покровское и Лиманское направления, где украинская армия испытывает значительные трудности. В это же время российские войска продолжают освобождать Торецк (Дзержинск), взяв под контроль уже более трети территории. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы ВС РФ активно вытесняют противника из городских зданий.
Кроме того, российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Выявленные позиции передаются для нанесения ударов по технике и живой силе украинских войск.
На фоне военных действий Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение альянса продолжить поддержку Украины. Несмотря на угрозы со стороны России, НАТО намерено усиливать свои позиции в регионе. Однако в американских СМИ появились сообщения, что в США обсуждают возможное изменение своей позиции по отношению к Украине, что может повлиять на дальнейшую поддержку в случае затягивания конфликта.
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Елена Перлова