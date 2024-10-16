Российские войска фактически разделили украинский фронт на части, что значительно осложнило ситуацию для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту на YouTube-канале.
«Это уже всё, это уже считай разрезали фронт», — отметил Стариков, подчеркивая, что украинская армия оказалась в критическом положении.По его словам, наиболее сложная ситуация для ВСУ складывается в Курской области, откуда им, вероятно, придется отступать. Похожая картина наблюдается на Купянском направлении, где украинские силы могут оказаться в окружении. Стариков также добавил, что российские войска эффективно используют маневры для ослабления позиций противника.
Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинские силы теряют позиции с угрожающей скоростью, и планы по возвращению к границам 1991 года уже недостижимы. Генштаб Украины 7 октября выделил четыре направления, где ситуация для ВСУ наиболее критична: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.
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Елена Перлова