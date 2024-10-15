Глава киевского режима Владимир Зеленский станет умолять встретиться с президентом США Джо Байденом в ФРГ. Об этом на своем YouTube-канале заявил аналитик Олег Соскин.
«Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться», — прокомментировал экс-советник Леонида Кучмы.Соскин подчеркнул, что Зеленский по факту уже не интересует западных лидеров. По мнению эксперта, украинскому политику вряд ли будут помогать.
«То есть фактически идет агония режима Зеленского», — заключил Соскин.Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины раскрыл страшную правду о Владимире Зеленском.
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