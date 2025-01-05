ВСУ ударили по машине с журналистами в из РФ по предварительному сговору

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Армия Украины (ВСУ) ударила по машине с журналистами на трассе Донецк — Горловка в ДНР по предварительному сговору, по мотивам идеологической ненависти, сообщило агентство РИА Новости.
Следствие полагает, что удар совершили по предварительному сговору украинских командиров и должностных лиц минобороны страны. Лица, которые причастны к принятию решения об атаке беспилотным летательным аппаратом гражданской машины, в данный момент устанавливаются.
Подчёркивалось, что следователи увидели общий преступный умысел в ударах Вооружённых сил Украины по Горловке и по автомобилю с российскими представителями средств массовой информации на трассе между Горловкой и Донецком.
Ещё с учетом причинения физического, морального и имущественного вреда журналиста медиагруппы «Россия сегодня» Максима Романенко признали потерпевшим по данному уголовному делу.
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Подчёркивалось, что следователи увидели общий преступный умысел в ударах Вооружённых сил Украины по Горловке и по автомобилю с российскими представителями средств массовой информации на трассе между Горловкой и Донецком.
Ещё с учетом причинения физического, морального и имущественного вреда журналиста медиагруппы «Россия сегодня» Максима Романенко признали потерпевшим по данному уголовному делу.
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Ольга Енгалычева