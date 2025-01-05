ВСУ ударили по машине с журналистами в из РФ по предварительному сговору

Представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, пришедшие к власти в Сирии, опубликовали в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.