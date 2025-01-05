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ВСУ ударили по машине с журналистами в из РФ по предварительному сговору

Фото: iStock/ Alesmunt

Фото: iStock/ Alesmunt

Армия Украины (ВСУ) ударила по машине с журналистами на трассе Донецк — Горловка в ДНР по предварительному сговору, по мотивам идеологической ненависти, сообщило агентство РИА Новости.
Следствие полагает, что удар совершили по предварительному сговору украинских командиров и должностных лиц минобороны страны. Лица, которые причастны к принятию решения об атаке беспилотным летательным аппаратом гражданской машины, в данный момент устанавливаются.

Подчёркивалось, что следователи увидели общий преступный умысел в ударах Вооружённых сил Украины по Горловке и по автомобилю с российскими представителями средств массовой информации на трассе между Горловкой и Донецком.



Ещё с учетом причинения физического, морального и имущественного вреда журналиста медиагруппы «Россия сегодня» Максима Романенко признали потерпевшим по данному уголовному делу.

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#следствие
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#автомобиль
#украина
N-tv: Сирийские власти замазали Бербок на общем фото по итогам встречи в Дамаске
05 января 2025, 18:11

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, пришедшие к власти в Сирии, опубликовали в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.
На это обратил внимание немецкий телеканал N-tv. Бербок и Барро прибыли в Дамаск 3 января. Они намеревались от имени Евросоюза обсудить политические перспективы, в том числе, кстати, права женщин, с новым сирийским руководством, пришедшим к власти после свержения режима Башара Асада.

Ещё при встрече высоких гостей произошёл дипломатический конфуз, когда представители ХТШ* демонстративно отказались пожимать Бербок руку. После завершения переговоров в социальных сетях группировки был опубликованы фотографии, на которых лицо главы МИД Германии было замазано.

Немецкие журналисты отмечают, что у представителей нового руководства Сирии, очевидно, «есть проблемы в общении» с женщинами-политиками из-за рубежа.

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#журналисты
#мид
#фрг
#сирия
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FT: Си Цзиньпин собирается относиться к Трампу в стиле Дона Корлеоне
05 января 2025, 17:54

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом чисто деловыми. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что глава Китая уже дал понять, что будет относится к связям с американским лидером как к чисто деловым, однако в стиле Дона Корлеоне. Также Си отказался лично принимать Трампа и заявил, что будет мстить ему «быстро и жёстко» для создания рычагов давления.

Также издание напомнило, что власти КНР отклонили приглашение Си Цзиньпину присутствовать на церемонии инаугурации Трампа, которая состоится в конце января.

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#китай
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#дональд трамп
#си цзиньпин
#политика
#россия
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Times: команда Зеленского пытается склонить Трампа на сторону Украины
05 января 2025, 16:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Команда Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Times, ссылаясь на заявление председателя комитета Верховной рады по иностранным делам Александра Мережко.
Отмечается, что на протяжении нескольких недель доверенные лица украинского президента ездят в Вашингтон, где всячески уговаривают приближенных Трампа склонить его на сторону Украины.

Команда Трампа пока не давала намёков на способы потенциального урегулирования украинского конфликта, а до его инаугурации осталось чуть более двух недель.

По словам Мережко, у Трампа складываются негативные ассоциации с Украиной, поэтому теперь киевские власти пытаются изменить его восприятие.

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#сша
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#владимир зеленский
#дональд трамп
#политика
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Хинштейн встретился с замминистра обороны РФ Евкуровым в Курской области
05 января 2025, 16:26

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.
Об этом сам врио руководителя администрации написал в своём телеграм-канале. Хинштейн подчеркнул, что Евкуров, являясь заместителем главы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий, активно работает с этими регионами. Например, в Курск он приехал прямиком из Белгородской области.

Хинштейн также уточнил, что о деталях разговора с заместителем министра обороны он по понятным причинам распространяться не будет. Он также подчеркнул, что областная администрация, главы муниципалитетов, вообще власти Курской области приложат все силы для содействия российским военным в противостоянии с украинскими нацистами.

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#встреча
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Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США
Вучич: Сербия готова купить долю России в NIS за 700 млн евро в случае санкций
05 января 2025, 16:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Сербии готовы выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут санкции. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Глава государства подчеркнул, что страна обладает необходимой суммой для покупки доли России в компании. По его оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, а значит российская часть обойдётся примерно в 600 миллионов.

Вучич отметил, что Белград будет стараться избежать варианта с покупкой российской части, однако в случае введения санкционных ограничений, страна готова купить долю «Газпром нефти» и «Газпрома».

По словам президента, документ о санкциях США в отношении NIS может поступить 10 или 13 января.

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В Раде заявили, что Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность решением по газу
Нардеп Дмитрук: Зеленский показал Евросоюзу свою сущность решением по газу из РФ
05 января 2025, 12:00

Владимир Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность, приняв решение о прекращении транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что европейцы теперь страдают от режима Зеленского, и это хорошо, поскольку всё больше людей увидят его истинное лицо и узнают, что такое киевский режим на самом деле.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщала, что Зеленский отказом от транзита газа из России в первую очередь усугубил положение Украины, поскольку она потеряет значительные доходы.

Напомним, что пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Зеленский отказался продлевать его, поэтому 1 января в 08:00 мск Россия полностью прекратила поставлять газ в Европу через газопровод, проходящий по территории Украины.

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#украина
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#газ
#россия
#поставки
#политика
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Times: Стармер надеется убедить Трампа продолжить поставки оружия Киеву
05 января 2025, 08:40

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться в Вашингтоне с Дональдом Трампом в первые недели после его инаугурации, которая пройдёт 20 января. Он намерен убедить президента США продолжать оказывать военную помощь Украине.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на собственные источники. По информации здания, визит Стармера в Вашингтон запланирован на конец января - начало февраля. Помимо украинского конфликта и продолжения поставок оружия Киеву, британский премьер намерен обсудить с Трампом отношения с КНР.

В публикации отмечается, что Стармер не поддерживает введение тарифов для Пекина в качестве средства для улучшения глобальной торговли. Однако он согласен с избранным президентом США в том, что Китай представляет постоянный вызов для национальной безопасности Великобритании и Соединённых Штатов.

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#трамп
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NYT: Трамп принял премьер-министра Италии Мелони в своей резиденции во Флориде
05 января 2025, 08:19

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В США состоялась встреча избранного президента страны Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Будущий хозяин Белого дома принял главу итальянского правительства в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Мелони хочет стать «главной союзницей» Трампа в Европе. Точная повестка переговоров пока неизвестна, но, вероятно, итальянский премьер может попытаться смягчить возникшие разногласия между «бывшим-будущим» президентом США и политиками стран Евросоюза.

Встреча Мелони и Трампа проходит накануне визита пока ещё действующего американского президента в Италию, который пройдёт 9-12 января. Там Байден намерен встретиться с премьер-министром, а также с Папой Римским Франциском.

С момента избрания резиденцию Трампа посетили уже несколько лидеров государств. Он уже принял в Мар-а-Лаго премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьера Джастина Трюдо.

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#италия
#премьер-министр
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Депутат бундестага Кизеветтер: переговоры Путина и Трампа запланированы на март
05 января 2025, 02:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча главы России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа запланирована на март. Об этом член Христианско-демократического союза Германии написал на своей странице в соцсети X.
«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — сообщил политик.

При этом Кизеветтер не приложил доказательств данной информации.

Ранее «Радио 1» писало, что канцлер Германии Олаф Шольц может приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным до 23 февраля. На эту дату назначены досрочные парламентские выборы ФРГ.

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