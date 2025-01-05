ВСУ нанесли удар по тренажёрному центру Запорожской АЭС

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Украинские военные нанесли очередной удар по Запорожской атомной электростанции. Беспилотник ВСУ атаковал уникальный тренажёрный зал АЭС.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале станции. В пресс-службе уточнили, что прилёт украинского дрона пришёлся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Именно там расположен полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.
В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что украинская сторона регулярно нарушает принципы обеспечения ядерной безопасности, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) тем, что наносят удары по территории ядерного объекта.
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Александр Бойцов