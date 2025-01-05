SHOT: ВСУ использовали в Курской области воздушный шар-террорист

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) запустили в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Это произошло в ночь на 5 января, около 01:00.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Вероятно, противник пытался произвести своеобразную разведку боем при помощи необычного аппарата накануне сегодняшнего контрнаступления в Курской области. Отмечается, что помимо разведывательных функций, шар-террорст мог нести несколько мин.
Предполагается, что ВСУ намеревались устроить диверсию на одном из стратегических объектов региона. Подозрительный объект был уничтожен дежурным силами противовоздушной обороны, не успев сбросить боевые заряды.
Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные шарами-террористами, по сравнению с БПЛА, обладают большей грузоподъёмностью. Один аппарат может нести до шест 82-мллимитровых мин. Как правило, ВСУ маскируют эти шары под метеорологические зонды.
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Предполагается, что ВСУ намеревались устроить диверсию на одном из стратегических объектов региона. Подозрительный объект был уничтожен дежурным силами противовоздушной обороны, не успев сбросить боевые заряды.
Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные шарами-террористами, по сравнению с БПЛА, обладают большей грузоподъёмностью. Один аппарат может нести до шест 82-мллимитровых мин. Как правило, ВСУ маскируют эти шары под метеорологические зонды.
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Александр Бойцов