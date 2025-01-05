Под Курском ликвидировали примкнувшего к ВСУ редактора шоу «МастерШеф»

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В Курской области ликвидировали музыкального редактора популярного украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка, который примкнул к ВСУ. Об этом сообщает местное агентство УНИАН.
Отмечается, что в составе украинских войск он служил штурмовиком в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. У Вовка было звание младшего лейтенанта. Бойца ликвидировали 28 декабря 2024 года.
Украинское реалити-шоу «МастерШеф» выходит с 2011 года. В нём принимают участие повара, которые борются за главный приз в 500 тысяч гривен и возможность отправиться на учёбу в кулинарную школу во Францию.
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