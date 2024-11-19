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Стало известно, что изменится в СВО после разрешения бить вглубь России

Картаполов: ход СВО станет интенсивнее после разрешения Киеву бить вглубь России
Аслан Бжания: (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Аслан Бжания: (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.
«Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам», — пояснил он.
Депутат также добавил, что Киев способен использовать западное оружие только для атаки на мирные города.



Ранее Картаполов заявлял, что Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить вглубь России.

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Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил генсек НАТО
Рютте: Запад не должен ограничивать использование Киевом его оружия
19 ноября 2024, 12:58

Фото: iStock/Стрингер

Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование, передает РИА Новости.
Рютте пояснил, что он предпочитает много не говорить о том, что поставляют и какие решения принимают союзники по военной помощи Украине. Также генсек Североатлантического альянса снова бездоказательно возложил ответственность за последнюю эскалацию на РФ.

Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

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ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Новоселидовку в ДНР
19 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/rarrarorro

Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт. Также российские бойцы отразили шесть атак противника.

ВСУ потеряли более 310 боевиков, добавили в ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Советник Байдена Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине
Салливан: США, разрешив ВСУ своим оружием бить по РФ, не участвуют в конфликте
19 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон, разрешив Киеву использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, не становится прямым участником украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.
По его словам, разрешение Украине применять американское оружие представляет собой продолжение политики, которой Соединенные Штаты придерживается с начала специальной военной операции.

17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сша
#оружие
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«Байден хлопнет крышкой гроба»: в Госдуме высказались о разрешении бить вглубь РФ
Картаполов: Байден угробит много людей своим разрешением для ВСУ бить вглубь РФ
19 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент США Джо Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с SHOT.
«Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой много-много-много людей. Но это их проблемы и их выбор. Мы знаем, что мы должны делать», — отметил Картаполов.
По его словам, возможный ответ на такой шаг Запада ранее озвучивал президент РФ Владимир Путин — это будет означать прямое участие НАТО в конфликт с Россией.

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Первый замглавы администрации Шебекино Ноздрачев отправится на СВО
19 ноября 2024, 12:05

Вячеслав Гладков и Андрей Ноздрачев (Фото: официальный TG-канал В. Гладкова)

Первый заместитель главы администрации Шебекинского округа Андрей Ноздрачев отправится на спецоперацию. Об этом сообщил глава Курской области Вячеслав Гладков.
«Андрей Николаевич с 2019 года работает в Шебекино. С начала специальной военной операции, в самое трудное для города и всего округа время, всегда был на месте, помогал жителям, нашим военнослужащим», — написал Гладков в своем Telegrаm-канале.

По его словам, Ноздрачев отправится на СВО добровольцем, так как хочет защитить свой дом и своих родных. Гладков отметил, замглавы администрации будет не хватать всей всей команде Шебекинского округа.

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Армия России прорвалась в центр Часова Яра
Рёпке: Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра
19 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские штурмовики приблизились к стадиону «Авангард» в центре Часова Яра. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян», — пишет Рёпке.

Он пояснил, что подобная тактика указывает на то, что российские силы уже контролируют данную территорию. При этом украинские солдаты атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что ВС РФ продолжают успешно штурмовать Часов Яр. По данным канала, за минувшие сутки российские штурмовики продвинулись как в самом Часов Яре, так и на его северном фланге.

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Зеленский призвал принудить Россию к миру силой
Зеленский: необходимо принудить Россию к миру силой
19 ноября 2024, 11:23

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский призвал силой принудить президента РФ Владимира Путина к урегулированию конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, российский лидер якобы хочет продолжения спецоперации и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Данная позиция также была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
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Момент подрыва автомобиля капитана Черноморского флота в Севастополе — видео
Подрыв машины с капитаном Транковским сняли камеры видеонаблюдения
19 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Подрыв машины, где был капитан первого ранга, начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ Валерий Транковский, попал на камеры. Запись опубликовала Baza.
На ней видно, что внедорожник черного цвета взрывается через пару секунд после начала движения.
Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.

Ранее сообщалось, что агент Украины признался в убийстве Транковского по заданию киевского режима.

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«Мы уже выиграли»: Алаудинов оценил разрешение США бить по территории России
Алаудинов: разрешение США бить ракетами по территории РФ ничего не меняет
19 ноября 2024, 11:10

Апти Алаудинов (Фото: официальный TG-канал А. Алаудинова)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который сейчас лично принимает участие в боях в Курской области, заявил, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе и по Курской области, уже ничего не меняет и обращать на это внимание не нужно, его слова публикует Telegram-канал «Россия — страна героев!».
«Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что не говорил. Кто-то разрешил бить вглубь чем-то. Ну и сколько у них этих ракет? Сколько у них чего? Ничего это не меняет. Что бы не происходило, Россия СВО уже бесповоротно выиграла!», — заявил Алаудинов.

Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что если ВСУ ударят вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.

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#сво
#сша
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