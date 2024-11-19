Стало известно, что изменится в СВО после разрешения бить вглубь России

Аслан Бжания: (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.
«Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам», — пояснил он.Депутат также добавил, что Киев способен использовать западное оружие только для атаки на мирные города.
Ранее Картаполов заявлял, что Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить вглубь России.
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