ВСУ ударили ракетой по волонтерам во время эвакуации в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Два волонтера из ДНР погибли при атаке ВСУ, когда эвакуировали мирных жителей через реку Сейм в Курской области. ГАЗель с мирными жителями попала под удар украинской ракеты «Точка-У». Там же находился руководитель краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко – он получил ожоги и осколочные ранения.
Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов работали в гуманитарной миссии, помогали людям покинуть опасные районы, сообщает Mash. В момент прилета украинской ракеты волонтеры ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.
Убитые волонтеры работали в Курской области с 9 августа. Сейчас власти региона временно приостановили вывоз мирного населения.
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Лия Мурадьян