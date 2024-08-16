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ВСУ ударили ракетой по волонтерам во время эвакуации в Курской области

Два волонтера из ДНР погибли во время эвакуации мирных жителей в Курской области
16 августа 2024, 15:29
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Два волонтера из ДНР погибли при атаке ВСУ, когда эвакуировали мирных жителей через реку Сейм в Курской области. ГАЗель с мирными жителями попала под удар украинской ракеты «Точка-У». Там же находился руководитель краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко – он получил ожоги и осколочные ранения.


Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов работали в гуманитарной миссии, помогали людям покинуть опасные районы, сообщает Mash. В момент прилета украинской ракеты волонтеры ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.

Убитые волонтеры работали в Курской области с 9 августа. Сейчас власти региона временно приостановили вывоз мирного населения.

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Боуз: Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии
16 августа 2024, 15:45

Фото: iStock/photosvit

Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что ФРГ вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии.
По мнению журналиста, таким образом Берлин пытается избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое. Боуз отметил, что западные демократии очень быстро забыли, откуда возникли самые великие угрозы человечеству.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, ​что Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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Россияне оценили работу Путина
ФОМ: 80% россиян доверяют Путину, столько же одобряют его деятельность
16 августа 2024, 14:28

Фото: сайт Кремля

Большинство россиян хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из результатов проведённого ФОМ опроса.
Отмечается, что 80% опрошенных выразили доверие президенту. Обратного придерживаются 12% респондентов.

Столько же, 80%, положительно оценили работу Путина на посту главы государства. Противоположную позицию высказали 8% опрошенных.

Положительно о работе правительства России высказались 52% респондентов. 58% опрошенных считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

Также россиянам предложили представить, что в предстоящие выходные состоятся выборы в Госдуму. За партию «Единая Россия» проголосовали бы 44% граждан, за КПРФ – 9%, за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» выступили по 3% респондентов.

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На Украине вспыхнули протесты с поджогами военных автомобилей
Al Mayadeen: люди в знак протеста против мобилизации на Украине жгут машины
16 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/trikolor

Жители Украины в знак протеста против мобилизации жгут военные машины. Об этом сообщает ливанское издание Al Mayadeen.
Отмечается, что полиция страны ежедневно сообщает о поджогах автомобилей бойцов ВСУ. В связи с этим военные, находящиеся в тылу, боятся оставлять свои автомобили на ночь на улицах. Они специально паркуют их около отделений полиции, однако и это иногда не помогает.

В материале указывается, что в основном поджогами занимаются подростки и молодые люди, которые не хотят попасть под призыв.

Издание напомнило, что один из украинских командиров недавно предложил расстреливать тех, кто устраивает протесты с поджогом машин.

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Байден встретился в Белом доме с Кара-Мурзой* после обмена
16 августа 2024, 13:41

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Джо Байден сообщил, что провел встречу с россиянином Владимиром Кара-Мурзой* и его семьей в Белом доме.
«Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США. Владимир провел два с половиной года заключения в России, но сейчас вся семья снова в полном составе», — написал Байден в соцсети Х.

Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

Ранее Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии. По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.

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ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке, есть погибшие и раненые – видео
Два человека погибли и 11 пострадали при обстреле ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке (видео)
16 августа 2024, 13:33

Фото: сайт Минобороны РФ

ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. В результате прилета снаряда начался пожар, который охватил все здание. В момент атаки там находились около 100 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы.
«Были слышны крики женщин и детей. Люди пытались выбраться на улицу, но дым и огонь затрудняли эвакуацию», – пишут очевидцы происшествия.

По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 – пострадали, сообщает Mash. Местные власти назвали действия ВСУ беспощадными и безжалостными.


Ликвидацией пожара занимаются службы экстренного реагирования. Огромный столб дыма от торгового центра видно с разных районов города.

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МЧС в Курской области обезвреживают боеприпасы после обстрелов американской РСЗО
Взрывотехники МЧС обезвредили 74 суббоеприпаса от американской РСЗО
16 августа 2024, 13:15

Фото: Минобороны РФ

Специалисты МЧС России обезвредили 74 суббоеприпасов, которые остались после обстрелов американскими реактивными системами залпового огня в Курской области. Всего взрывотехники очистили от боеприпасов территорию в 2,5 гектара.
«Мы продолжаем активно работать, чтобы обеспечить безопасность граждан и вернуть территорию к нормальной жизни», – цитирует ТАСС официального представителя МЧС РФ Артема Шарова 15 августа.

Оставленные РСЗО боеприпасы могут взорваться при любом случайном контакте, поэтому представляют серьезнею опасность. Специалисты продолжают обезвреживать суббоеприпасы. Население просят быть внимательнее и сообщать властям о любых подозрительных предметах.

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Глюкоза отказалась ложиться в реабилитационный центр, опасаясь слива
Глюкоза отказалась ложиться в рехаб после скандального концерта в Красноярске
16 августа 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, отказалась от лечения в реабилитационном центре после скандального концерта в Красноярске. Вместо рехаба она потребовала, чтобы нужные врачи приходили и наблюдали ее дома.
Певица вела себя крайне странно во время концерта 10 июля – Глюкоза не попадала в ноты и смущала зрителей возмутительными телодвижениями. Многочисленная аудитория решила, что причина в употреблении неких веществ. Знакомые Натальи тогда рассказали, что певица тяжело переживает смерть бабушки. Сама Глюкоза позже призналась, что принимает антидепрессанты.

Теперь Наталья Чистякова опасается, что кто-то может слить публике личную информацию о во время лечения в реабилитационном центре, поэтому решила остаться под наблюдением врачей дома, сообщает Mash.

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Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий
NBC News: Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии
16 августа 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.
Уточняется, что в последней декларации республиканского политика указаны обязательства на сумму более ста миллионов долларов, которые вытекают из трех гражданских исков, прибыль от лицензионных сборов за пользование брендом экс-президента в Дубае и Омане, а также доход, который он получил от своих книг, изданных после ухода с должности главы государства, включая одобренную им Библию.

Согласно информации источника, Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной политиком и исполнителем Ли Гринвудом. Отмечается, что Библия продается в интернет-магазинах за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 долларов.

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«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света
Глобальное отключение электроэнергии в городах Приморья произошло из-за аварии
16 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/peterschreiber.media

Жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электричества 16 августа. Как сообщают местные в социальных сетях, без света остались такие города, как Владивосток, Находка, а также Чугуевский и Октябрьский районы.
«Электроэнергию отключили из-за крупной аварии в генерации», – пояснили в Министерстве энергетики Приморского края.

В региональном правительстве заверили, что специалисты уже занимаются восстановительными работами на сетях.

По словам жителей приморских городов, электричество массово отключилось примерно после 17.00 по местному времени – около 9 утра по московскому.
«Погас весь Владивосток, лифты встали, светофоры не работают», – пишут люди.

Когда электроснабжение восстановят, пока неизвестно, сроки устранения аварии уточняют. По данным СМИ, ранее в Минэнерго Приморского края проводили тренировку на случай аварийного отключения.

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