Боевики ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

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Боевики из 80-й, 82-й и 154-й бригад ВСУ, отрезанных от снабжения, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, украинские боевики угоняют автомобили у местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать из Курской области под видом мирного населения.
Бойцы ВС РФ задержали как минимум 10 украинских солдат в гражданской одежде по пути к государственной границе. По их словам, бригады ВСУ не пополняются боекомплектом и топливом, также не прибывают новые резервы и отсутствует связь между подразделениями.
При этом украинские ДРГ передвигаются по лесам в форме солдат ВС РФ с красными лентами на руках, так они притворяются своими.
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Бойцы ВС РФ задержали как минимум 10 украинских солдат в гражданской одежде по пути к государственной границе. По их словам, бригады ВСУ не пополняются боекомплектом и топливом, также не прибывают новые резервы и отсутствует связь между подразделениями.
При этом украинские ДРГ передвигаются по лесам в форме солдат ВС РФ с красными лентами на руках, так они притворяются своими.
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Элина Позднякова