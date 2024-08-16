Боец ВС РФ сбил украинский дрон прикладом автомата

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Боец ВС РФ отбил атаку украинского FPV-дрона прикладом автомата. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На представленных кадрах видно, как украинский дрон подлетает к военному, а тот, в свою очередь, перехватил автомат за ствол и ударил по беспилотнику. В результате этого, дрон взорвался, а чудом выживший военный убежал на позиции.
Авторы поста предупредили, что подобные действия могут быть опасны, поскольку такого типа беспилотники, как правило, направлены на осколочное ранение.
Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: боец ВС РФ сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.
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Авторы поста предупредили, что подобные действия могут быть опасны, поскольку такого типа беспилотники, как правило, направлены на осколочное ранение.
Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: боец ВС РФ сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.
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Анастасия Чинкова