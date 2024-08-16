На сегодняшний день обстановка в Курской области контролируется российскими силами. ВС РФ выбивают противника из занятых населенных пунктов, уничтожая украинских боевиков. Тем временем российские бойцы заняли почти всю территорию Нью-Йорка, вытесняют ВСУ из Торецка и приближаются к Покровску.