ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в 0:25 мск 15 декабря выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что решение США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS является ошибкой, так как подобное вооружение не изменит ситуацию на фронте, но создаст дополнительную угрозу. О том, что ракеты дальнего радиуса поражение и кассетные боеприпасы, которые ВСУ применяют в зоне проведения СВО, не влияют на ход наступления украинских войск, писало издание Washington Post.
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