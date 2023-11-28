Артиллеристы ВСУ обстреляли рынок в Донецке

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov
Украинские боевики нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) по рынку в микрорайоне Азотный в Донецке. Артиллеристы ВСУ выпустили не менее 11 снарядов.
Плитка на рынке во многих местах заляпана кровью, асфальт в воронках и засыпан разбитыми стеклами, среди прилавков валяются обломки ракет. Известно как минимум о двух раненых — их уже госпитализировали. О погибших пока не сообщалось, общее количество пострадавших в результате обстрела уточняется.
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Александр Бойцов