Всё перевернут: Политолог призвал готовиться к обвинениям с Запада после послания Путина

Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Выступление продлилось чуть больше двух часов, что стало рекордом. Отдельное внимание глава государства уделил эскалации ядерного конфликта. По словам Путина, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война.