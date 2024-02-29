Всё перевернут: Политолог призвал готовиться к обвинениям с Запада после послания Путина

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Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Выступление продлилось чуть больше двух часов, что стало рекордом. Отдельное внимание глава государства уделил эскалации ядерного конфликта. По словам Путина, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война.
Политический обозреватель Марк Бернардини в эфире «Радио 1» отметил важность этих слов. По его мнению, они отразили всю суть выступления российского лидера.
По мнению политолога, за границей слова Владимира Путина могут «переврать». Однако им уже мало кто верит, подчеркнул Бернардини.
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«Коллективному Западу не надо собственные хотелки интерпретировать как сущность, действительность, потому что это плохо кончается. Все, кто пытался своими сапогами войти на русскую землю, обычно очень плохо кончали. Но всё дело в том, что сейчас другой уровень, новое вооружение, в том числе ядерное оружие. Так что фактически посыл был в том, что важно понимать, чем кончится для всего человечества, если на Россию наступит НАТО», — сказал эксперт.
«Я абсолютно уверен, что как всегда всё переврут, как всегда вытащат из контекста какие-то определённые фразы. Окажется, что Путин чуть ли не объявляет войну Западу. Но проблема в том, что даже в лице их собственного народа им всё меньше верят», — заключил он.Читайте также:
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