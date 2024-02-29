«Зависимая угасающая умирающая»: Запад просчитался в своих планах относительно России

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Запад хотел увидеть Россию угасающей и вымирающей, но их план провалился. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Запад с его колониальными повадками и привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России. Им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство вместо нашей страны», — заявил президент.При этом Путин напомнил, что Россия готова диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак