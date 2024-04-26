«Втайне от Шольца»: политолог не исключил передачу ракет Taurus Украине

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Германия может отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus втайне от канцлера Олафа Шольца. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«В принципе, Германия может тайно передать Украине ракеты Taurus. Раз уж это делают американцы (речь идёт о тайной поставке США Украине ракет ATACMS — ред.), почему это не попробовать сделать немцам. Вопрос только в том, что все тайное становится явным. Я допускаю, что Шольц, может быть, молчаливо на это согласится», — предположил Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.
Он также добавил, что Германия может передать Украине ракеты в тайне от Шольца.
Политолог подчеркнул, что армия России будет делать всё возможное, чтобы защитить территории России, в том числе использовать разведданные и наносить удары по местам хранения западной техники ещё до её применения на фронте.
Ранее стало известно, что США тайно отправили Украине новую ракетную систему большой дальности ATACMS. ВСУ применили это оружие для нападения на российский военный аэродром в Крыму, а также на российских военных на юго-востоке страны.
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Элина Позднякова