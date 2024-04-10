Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за якобы ядерных угроз со стороны России, пишет Bild.
Зеленский подчеркнул, что союзники Украины имеют все необходимое для ВСУ оружие, и выразил недоумение по поводу того, почему они не предоставляются.
Ранее лидер оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще рассматриваются варианты по передаче дальнобойных ракет Taurus Украине.
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Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
«Кканцлер утверждает, что Германия не обладает ядерным арсеналом, и поэтому Taurus является значимым вооружением», — отметил президент Украины.
Ранее лидер оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще рассматриваются варианты по передаче дальнобойных ракет Taurus Украине.
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Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Артем Кузьмин