Путин высказался о зеркальном ответе России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российская сторона отвечает зеркальным образом на удары противника, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же», — произнес глава государства.
Перед этим Путин отмечал, что Украина не может существовать без поддержки со стороны европейских союзников. Кроме того, российский лидер особо подчеркивал, что Москва хочет завершения украинского конфликта.
Киев с его западными союзниками говорят о «перемирии», однако российские власти заявляли о том, что Москву интересуют закрепленные юридические гарантии, обязательные к соблюдению. Как замечал глава МИД РФ Сергей Лавров, противник может воспользоваться «перемирием» для перегруппировки сил.
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