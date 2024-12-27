Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что после окончания СВО Владимир Зеленский пойдет под суд, до которого он может не дожить. Об этом пишут РИА Новости.
«Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — поделился Гагин.
По его словам, причиной суда станет хищение средств, которые Зеленский получал от Запада. Также Гагин уточняет, что скорее всего кража осуществлялась совместно с представителями западных государств. После окончания СВО к Зеленскому придут представители прокуратуры не только Украины, но и тех стран, которые выделяли деньги на поддержку киевского режима.
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