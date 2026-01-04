Вучич охарактеризовал атаку на Венесуэлу в качестве конца международного права
Президент Сербии Александр Вучич 4 января по итогам заседания Совета национальной безопасности заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы продемонстрировала: нормы международного права и принципы ООН фактически перестали работать.
По словам Вучича, в современном мире превалирует «право силы» — прав тот, кто сильнее, и именно этот подход, как он считает, определяет сегодняшнюю международную политику. Он отметил, что универсальные правила больше не действуют, а система ООН, по сути, сохраняется лишь формально.
Сербский лидер также подчеркнул, что Белград понимает уязвимость положения Восточной Европы на фоне размывания прежнего мирового порядка. При этом, как отметил Вучич, для небольших стран вроде Сербии приверженность этим принципам остается единственным возможным ориентиром, даже если «международный правопорядок не функционирует».
Ранее, 3 января, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по Венесуэле, а также сообщил о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
