Вучич охарактеризовал атаку на Венесуэлу в качестве конца международного права

04 января 2026, 16:11

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич 4 января по итогам заседания Совета национальной безопасности заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы продемонстрировала: нормы международного права и принципы ООН фактически перестали работать.