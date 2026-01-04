Пекин требует от США немедленного освобождения Мадуро
МИД КНР выступил с требованием к США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, а также гарантировать им безопасность. Информацию передает ТАСС.
В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон должен прекратить действия, направленные на подрыв государственной власти в Венесуэле, и перейти к урегулированию ситуации через диалог и переговоры.
Накануне, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ударов по Каракасу и военным объектам в окрестностях столицы. Дональд Трамп после этого объявил о захвате Мадуро.
Ранее МИД РФ призвал Штаты освободить президента Венесуэлы Мадуро с его женой.
