Достижения.рф

Пекин требует от США немедленного освобождения Мадуро

Китайский МИД требует от США немедленного освобождения президента Мадуро
Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

МИД КНР выступил с требованием к США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, а также гарантировать им безопасность. Информацию передает ТАСС.



В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон должен прекратить действия, направленные на подрыв государственной власти в Венесуэле, и перейти к урегулированию ситуации через диалог и переговоры.

Накануне, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ударов по Каракасу и военным объектам в окрестностях столицы. Дональд Трамп после этого объявил о захвате Мадуро.

Ранее МИД РФ призвал Штаты освободить президента Венесуэлы Мадуро с его женой.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0