04 января 2026, 12:48

Berliner Zeitung: США послали сигнал Украине военной операцией в Венесуэле

Операция США в Венесуэле и захват ее лидера Николаса Мадуро стали для Киева заметным сигналом. Об этом 3 января пишет Berliner Zeitung со ссылкой на собеседников среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.





По данным СМИ, в украинском правительстве опасаются, что на фоне ситуации вокруг Венесуэлы президент США Дональд Трамп может переключить внимание с поддержки Украины и предложить существенные уступки российскому главе Владимиру Путину.





«Поэтому сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель», — прокомментировал боевик ВСУ.