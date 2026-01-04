Западные СМИ назвали операцию США в Венесуэле сигналом для Украины
Berliner Zeitung: США послали сигнал Украине военной операцией в Венесуэле
Операция США в Венесуэле и захват ее лидера Николаса Мадуро стали для Киева заметным сигналом. Об этом 3 января пишет Berliner Zeitung со ссылкой на собеседников среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.
По данным СМИ, в украинском правительстве опасаются, что на фоне ситуации вокруг Венесуэлы президент США Дональд Трамп может переключить внимание с поддержки Украины и предложить существенные уступки российскому главе Владимиру Путину.
«Поэтому сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель», — прокомментировал боевик ВСУ.
Ранее 3 января Трамп заявил, что США нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супругу Силия Флорес, по его словам, захватили и вывезли из страны. МИД России призвал американские власти освободить Мадуро и отметил важность создания условий для дипломатического урегулирования разногласий.