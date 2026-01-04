Достижения.рф

Мадуро и его жену могут разлучить в США

CNN: Мадуро и его жену могут содержать в СИЗО в США раздельно
Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес могут содержаться в следственном изоляторе в Бруклине раздельно. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на аналитика по вопросам правоохранительных органов Джона Миллера.



Ожидается, что для обоих будут предусмотрены специальные меры безопасности в Метрополитенском центре задержания. Мадуро должен предстать перед федеральным судом 5 января по обвинениям в наркопреступлениях и хранении оружия.

Как отмечает старший юридический аналитик Эли Хониг, на защиту политика уже претендуют ведущие адвокаты, поскольку дело является громким и денежным, а процесс может включать «новые аргументы в области международного и конституционного права».

Ранее сообщалось, что Мадуро в наручниках дал первый комментарий после задержания.

