Мадуро и его жену могут разлучить в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес могут содержаться в следственном изоляторе в Бруклине раздельно. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на аналитика по вопросам правоохранительных органов Джона Миллера.
Ожидается, что для обоих будут предусмотрены специальные меры безопасности в Метрополитенском центре задержания. Мадуро должен предстать перед федеральным судом 5 января по обвинениям в наркопреступлениях и хранении оружия.
Как отмечает старший юридический аналитик Эли Хониг, на защиту политика уже претендуют ведущие адвокаты, поскольку дело является громким и денежным, а процесс может включать «новые аргументы в области международного и конституционного права».
Ранее сообщалось, что Мадуро в наручниках дал первый комментарий после задержания.
Читайте также: