Мадуро и его жену могут разлучить в США

04 января 2026, 07:18

CNN: Мадуро и его жену могут содержать в СИЗО в США раздельно

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес могут содержаться в следственном изоляторе в Бруклине раздельно. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на аналитика по вопросам правоохранительных органов Джона Миллера.