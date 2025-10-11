Вучич оценил предложения России по поставкам газа в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство предложением от российской стороны по газовым поставкам. Об этом сообщил портал Informer.
По словам политика, Белграду предложили контракт лишь до Нового года, что его сильно разочаровало.
Ранее сербский лидер планировал, что долгосрочное соглашение подпишут в мае этого года. Вучич назначил на 13 октября встречу с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, чтобы представить предложения Сербии, которые, по его мнению, должны быть выгодны и для российской стороны. В то же время он усомнился, что их одобрит Москва.
Острая проблема энергобезопасности Сербии усугубилась на этой неделе в связи с введёнными США санкциями против сербской нефтяной компании NIS.
