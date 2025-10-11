На Западе рассказали об одном переживании Байдена

11 октября 2025, 15:09

WP: Байден до сих пор огорчен выходом из президентской гонки

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Экс-президент США Джо Байден с трудом привыкает к размеренной жизни, а также все еще опечален тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.