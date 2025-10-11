На Западе рассказали об одном переживании Байдена
Экс-президент США Джо Байден с трудом привыкает к размеренной жизни, а также все еще опечален тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Как говорится в материале, Байден внимательно следит за новостями и обсуждает происходящее с небольшой командой советников. Они, в свою очередь, задаются вопросом, стоит ли говорить о последних нападках американского лидера Дональда Трампа.
Авторы статьи отмечают, что Байден предпочитает не отвечать на заявления Трампа, так как бывшие лидеры традиционно нечасто высказываются о своих преемниках.
Основное время он работает над мемуарами и фондом для создания своей президентской библиотеки. Параллельно экс-президент проходит лучевую и гормональную терапию для лечения рака предстательной железы.
Ранее сообщалось, что в США сравнивают Трампа с Байденом и призывают отстранить его от должности из-за прогрессирующей деменции.
