Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Об этом пишет ТАСС.
«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — заявил Вучич.Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства.
Ранее Вучич отмечал, что Белград будет бороться против документа до последнего. Он указал на невозможность консенсуса и компромисса с государствами НАТО по этому вопросу.
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