Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Росиию, ОАЭ и Китай за позицию по резолюции о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.
Кроме этого, он поблагодарил Словакию, Грецию, Кипр и страны Африки, Южной Америки, Азии, и Тихого океана, которые воздержались в ходе голосования.
Он заявил, что некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице. Суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Глава Сербии подчеркнул, что те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу».
Ранее президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он заявил, что некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице. Суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Глава Сербии подчеркнул, что те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу».
Ранее президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова