CNN: Трамп намеренно искажает слова Харрис в предвыборном ролике

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп специально искажает слова своей конкурентки Камалы Харрис в предвыборном ролике, передает CNN.
Журналисты пояснили, что в ролике республиканца есть утверждение со ссылкой на New York Times о том, что демократка «стремится значительно повысить налоги». В оригинале же сказано, что Харрис хочет повысить налоги только для крупных корпораций и состоятельных людей, а не для простых граждан США.
Выборы в США состоятся уже в грядущий вторник, 5 ноября. Недавно сообщалось, что кандидаты идут вровень, о чем говорит финальный опрос NBC о поддержке Трампа и Харрис. В нем участвовали тысяча респондентов.
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