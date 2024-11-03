В США рассказали, что будет с Киевом при победе Трампа на выборах

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Внешняя политика республиканца Дональда Трампа при его победе на выборах в США может быть неприятной и непредсказуемой для киевского режима, пишет Newsweek.
«Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, <…> которые будут необходимы, если победит Трамп», — прокомментировал эксперт Международной кризисной группы Саймон Шлегель.Он добавил, что Трамп хочет скорейшего завершения конфликта, и республиканец ясно дал это понять. Кроме того, по словам Шлегеля, политик в случае вступления в должность может инициировать процесс переговоров.
Выборы в США пройдут в грядущий вторник, 5 ноября.
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Никита Кротов