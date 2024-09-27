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Президент США Джо Байден пока не принял решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны ряда конгрессменов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.
Фриман отметил, что администрация Байдена сталкивается с призывами увеличить ставки в конфликте на Украине, однако окончательное решение по этому вопросу все еще не принято. Он добавил, что такие удары могут спровоцировать серьезные последствия, учитывая предупреждения российского президента Владимира Путина о возможном начале полномасштабной войны между Россией и НАТО.
По словам дипломата, ранее американское руководство часто игнорировало предупреждения Москвы. Однако Фриман отметил, что в прошлом США также уклонялись от поставок определенных категорий оружия для Украины, но в конечном итоге делали это, когда это становилось критически важным для украинских сил.
Ситуация остается напряженной, и дальнейшие решения могут значительно повлиять на динамику конфликта и отношения между США, Украиной и Россией.
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По словам дипломата, ранее американское руководство часто игнорировало предупреждения Москвы. Однако Фриман отметил, что в прошлом США также уклонялись от поставок определенных категорий оружия для Украины, но в конечном итоге делали это, когда это становилось критически важным для украинских сил.
Ситуация остается напряженной, и дальнейшие решения могут значительно повлиять на динамику конфликта и отношения между США, Украиной и Россией.
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Елена Перлова