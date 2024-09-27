Белоусов: ВС РФ уверенно приближают победу на фронте

Фото: Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — отметил в своей телеграмме, адресованной командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, Белоусов.Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.
Ранее, 20 сентября, Белоусов поздравил участников специальной военной операции, которые успешно штурмовали населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике. Он отметил достижения 5-й отдельной мотострелковой бригады, названной в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.
Также министр провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей, подчеркивая важность укрепления безопасности в этих регионах.
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