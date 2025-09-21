Вучич сообщил о давлении и охоте Запада после новостей о приезде Лаврова в Белград

21 сентября 2025, 11:01

Вучич: Запад испугался визита Лаврова в Сербию

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил о беспрецедентном давлении со стороны Запада после сообщений о возможном участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в военном параде в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.