Вучич сообщил о давлении и охоте Запада после новостей о приезде Лаврова в Белград
Президент Сербии Александр Вучич заявил о беспрецедентном давлении со стороны Запада после сообщений о возможном участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в военном параде в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.
Парад, посвящённый Дню сербского единства, свободы и национального флага, прошёл в столице 15 сентября. На мероприятии присутствовали лидеры нескольких государств, в том числе президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и другие зарубежные гости.
Однако особое внимание западной прессы привлекла информация о возможном визите главы МИД РФ. По словам Вучича, после этих сообщений на Сербию началось «настоящее давление» и даже «охота», организованная странами Запада.
Он также отметил, что Белград будет и дальше выстраивать отношения с Москвой, руководствуясь исключительно национальными интересами и необходимостью защищать Сербию от внешних угроз.
Ранее сербские власти уже сталкивались с критикой за нежелание присоединяться к антироссийским санкциям, а также за тесные политические и культурные связи с Россией.
Читайте также: