Вучич: в Сербии на акциях протеста собрались 9 тыс. человек

06 сентября 2025, 02:18

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

В Сербии в ходе акций протеста против властей страны пострадали 11 полицейских, заявил президент Александр Вучич. Общее число участников протестов составило 9380 человек, наиболее массовая акция прошла в Нови-Саде, где собралось 7020 человек.