Вучич: в Сербии на акциях протеста собрались 9 тыс. человек
В Сербии в ходе акций протеста против властей страны пострадали 11 полицейских, заявил президент Александр Вучич. Общее число участников протестов составило 9380 человек, наиболее массовая акция прошла в Нови-Саде, где собралось 7020 человек.
По данным президента Сербии Александра Вучича, протесты против власти прошли в пятницу, 5 сентября 2025 года, в различных городах страны.
В Нови-Саде произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Группа людей в балаклавах попыталась занять помещения философского факультета. По словам Вучича, нападавшие использовали пиротехнические средства и другие предметы, атакуя полицию без какого-либо повода. Задержаны десятки участников беспорядков.
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич обвинила европейских чиновников в поддержке и участии в несогласованных акциях протеста. Она назвала особенно лицемерным присутствие на беспорядках члена Европарламента из Дании Расмуса Нордквиста и сопредседательницы Европейской партии зеленых Вулы Цеци из Греции. Брнабич подчеркнула, что представители ЕС говорят о мирных протестах, но фактически одобряют анархию — нападения на здания, поджоги учреждений и атаки на полицию.
