Вучич созвал экстренное заседание СБ Сербии на фоне слухов о попытке госпереворота

01 августа 2025, 13:42

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета нацбезопасности страны на субботу, 3 августа. Поводом стало задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, сообщает ТАСС.