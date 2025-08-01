Вучич созвал экстренное заседание СБ Сербии на фоне слухов о попытке госпереворота
Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета нацбезопасности страны на субботу, 3 августа. Поводом стало задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, сообщает ТАСС.
На заседании планируется рассмотреть не только обстоятельства задержания высокопоставленного политика, но и более широкий круг вопросов, связанных с внутренней безопасностью.
Как утверждает News.ru со ссылкой на источники в сербских правоохранительных органах, в стране якобы происходит «массированная попытка государственного переворота». В предполагаемые действия вовлечены сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также отдельные подразделения полиции. Официальных подтверждений этим сведениям пока не поступало.
Задержание Момировича вызвало широкий общественный резонанс в Сербии. Он занимал пост министра в правительстве Вучича с 2020 по 2024 год и считался одним из лояльных политиков, близких к правящей Сербской прогрессивной партии. Подробности уголовного дела пока не разглашаются, однако, по данным СМИ, речь может идти о злоупотреблении должностными полномочиями и коррупционных схемах.
Ожидается, что после заседания Совбеза президент Вучич сделает официальное заявление. В соцсетях и независимых СМИ уже обсуждаются возможные сценарии развития ситуации — от масштабной чистки внутри элит до усиления президентского контроля над силовыми структурами.
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